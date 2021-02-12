Погодные причуды, налоговая «шпаргалка» и цена литературных премий на Урале – самое интересное в номере «Областной газеты» от 11 февраля 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

В последние годы причуды погоды нас просто ошарашивают: в минувшую субботу за окном было плюс один – плюс три градуса, а в воскресенье уже минус 17. А в эти выходные снова ожидается потепление. Но, оказывается, подобные погодные аномалии на Среднем Урале происходили и три-четыре века назад. О них рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. И объяснила, с чем связаны температурные качели.

В 2021 году вступили в силу серьёзные налоговые изменения, которые касаются физических лиц. «Областная газета» подготовила обобщающий материал по трём самым важным нововведениям. В нём вы найдете ответы на самые часто задаваемые вопросы и сможете самостоятельно рассчитать свои налоги.

Сразу несколько уральских литературных премий нашли своих счастливых обладателей за последнее время. Своих лауреатов назвали премия фантастики «Аэлита» и Бажовская. Обе заслуженно могут считаться старожилами окололитературного процесса, но впечатление от них осталось неоднозначное. Почему – разбирался наш корреспондент.