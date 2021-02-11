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Общество
11 февраля 2021, 21:16

В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские оздоровительные лагеря

Детский лагерь

В России может появиться кешбэк на путёвки в детские лагеря. Фото: Павел Ворожцов.

Замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева сказала, что в России может появиться кешбэк на путёвки в детские лагеря. Проработкой соответствующего вопроса занимается Минпросвещения совместно с Ростуризмом.

Речь об этом зашла в ходе круглого стола, посвящённого развитию детского туризма и отдыха в РФ.

"С Ростуризмом мы прорабатываем вопрос так называемого кешбэка на покупки путевок в оздоровительные лагеря, в организации отдыха и оздоровления", - передаёт слова Янины Голубевой ТАСС.

Напомним, что правила возврата денег при покупке внутрироссийского тура были установлены в августе прошлого года. На частичную компенсацию затрат Правительство РФ выделило 15 млрд рублей. В рамках первого этапа туры с кешбэком приобретали в течение недели, с 21 по 28 августа. Этим воспользовались 60 тысяч россиян.

Второй этап продлится более полутора месяцев - с 15 октября по 5 декабря. Правила программы туристического кешбэка были изменены.

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Областная газета Свердловской области

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