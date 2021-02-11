Презентация проекта детсада в Солнечном и 80 тысяч привитых свердловчан: сводка новостей

Детсад войдёт в образовательный кластер, который также будет включать в себя "губернаторский лицей", центр художественной гимнастики, хореографический колледж, спортивные и творческие пространства. Фото: Алексей Кунилов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ознакомился с эскизным проектом современного детского сада на 300 мест в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, а также обсудил концепцию учреждения с с первым заместителем гендиректора АО "Форум-групп" Сергеем Мяминым. Как заявил глава региона, детсад войдёт в образовательный кластер, который также будет включать в себя "губернаторский лицей", центр художественной гимнастики, хореографический колледж, спортивные и творческие пространства.

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что первый компонент вакцины поставили уже 80 тысяч жителей Среднего Урала. Полностью вакцинацию прошли 14 тысяч человек. Всего в России первый компонент вакцины "Спутник V" поставили 2,2 млн человек, а обе дозы - 1,7 млн россиян.

Глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова приняла решение уйти в отставку. Евгений Куйвашев удовлетворил её просьбу и поблагодарил за работу по продвижению туристского потенциала Среднего Урала.