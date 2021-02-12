Китайцы встретили Новый год по лунному календарю

Китайцы по всему миру встретили Праздник весны. Фото: Павел Ворожцов.

Китайцы по всему миру встретили Новый год по лунному календарю. Он пройдёт под покровительством Белого металлического быка.

В китайской культуре бык является символом баланса между практичным и божественным началом. Бык также символизирует богатство и долголетие.

Китайцы называют Новый год Праздником весны (Чуньцзе). В этом году его из-за пандемии снова пришлось встречать дома, без народных гуляний, пишет ТАСС. Традиционным развлечением в новогоднюю ночь является гала-концерт "Чуньвань", который транслировали по Центральному телевидению. В полночь на окраинах Пекана прогремели залпы салютов.

Год металлического быка завершится 31 января 2022 года. Каникулы по случаю праздника продлятся в Китае всего семь дней, но наступление весны будут праздновать на протяжении двух недель. На 15 сутки первого лунного месяца наступит праздник фонарей - Юаньсяоцзе (в этом году он придётся 26 февраля).

О том, как Китайский Новый год встречали на Урале годом ранее, рассказывала "Областная газета".