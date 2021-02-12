Темы дня

Общество
12 февраля 2021, 09:22

Китайцы встретили Новый год по лунному календарю

Китайский Новый год

Китайцы по всему миру встретили Праздник весны. Фото: Павел Ворожцов.

Китайцы по всему миру встретили Новый год по лунному календарю. Он пройдёт под покровительством Белого металлического быка.

В китайской культуре бык является символом баланса между практичным и божественным началом. Бык также символизирует богатство и долголетие.

Китайцы называют Новый год Праздником весны (Чуньцзе). В этом году его из-за пандемии снова пришлось встречать дома, без народных гуляний, пишет ТАСС. Традиционным развлечением в новогоднюю ночь является гала-концерт "Чуньвань", который транслировали по Центральному телевидению. В полночь на окраинах Пекана прогремели залпы салютов.

Год металлического быка завершится 31 января 2022 года. Каникулы по случаю праздника продлятся в Китае всего семь дней, но наступление весны будут праздновать на протяжении двух недель. На 15 сутки первого лунного месяца наступит праздник фонарей - Юаньсяоцзе (в этом году он придётся 26 февраля).

О том, как Китайский Новый год встречали на Урале годом ранее, рассказывала "Областная газета".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 10:01 / Общество
Коронавирус в Свердловской области: обновлены данные по распространению инфекции
12.02.2021, 09:56 / Общество
В России откажутся от восьмёрки при междугородних звонках
12.02.2021, 09:22 / Общество
Китайцы встретили Новый год по лунному календарю
12.02.2021, 08:30 / Общество
Члены Общественной палаты Екатеринбурга определились с именами 11 своих коллег
12.02.2021, 07:55 / Общество
Ночью полсотни огнеборцев тушили пожар в екатеринбургском офиснике