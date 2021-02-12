В России откажутся от восьмёрки при междугородних звонках

При междугородних звонках вместо «8» необходимо будет набирать «0», а при международных «00». Фото: Галина Соловьёва

С 2025 года в России планируется отказаться от использования кода «8» при междугородних и международных звонках. Для этих целей предлагается использовать «0» и «00».

Проект приказа, разработанный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу об утверждении российской системы и плана нумерации, до 2025 года ведомство должно осуществить переход на использование при внутризоновых и междугородних телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс «Пмн = 00».

Таким образом, при междугородних звонках вместо «8» необходимо будет набирать «0», а при международных «00».

Как сообщает РИА Новости, в министерстве уточнили, что проект разработан для закрепления номера «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

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