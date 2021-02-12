В Екатеринбурге отправили под домашний арест начальника отдела благоустройства районной администрации

Илья Лобода отвечал за содержание, ремонт и уборку дорог. Фото: с сайта администрации Кировского района

В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест начальника отдела благоустройства и транспорта администрации Кировского района Илью Лободу. Он отвечал за содержание, ремонт и уборку дорог.

Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского районного суда, вместе с заместителем главы района мера пресечения избрана в отношении директора ДЭУ Кировского района Сергея Худякова и главного инженера ДЭУ Александра Юхно. Суд наложил на них ограничение на совершение определённых действий.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в ноябре главу администрации Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова задержали сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области. Его подозревали в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

После допроса чиновника отпустили. 16 ноября Александр Лошаков вышел на работу, где поучаствовал в аппаратном онлайн-совещании.

Добавим, что на данный момент на сайте администрации Кировского района и.о. главы значится замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко. По данным СМИ, Александр Лошаков был отстранён от работы решением мэра города.