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Общество
12 февраля 2021, 12:08

В Нижнем Тагиле отменили особый противопожарный режим

пожарная машина, спасатель

Режим действовал на территории муниципалитета почти месяц. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле перестал действовать особый противопожарный режим. Соответвующее постановление администрации города появилось на её сайте.

Согласно документу, особый противопожарный режим отменён с 11 февраля в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его введения.

Режим действовал на территории муниципалитета почти месяц, начиная с 19 января.

По данным на 11 февраля, особый противопожарный режим введён на территории более 30 муниципалитетов региона. Их полный перечень регулярно обновляется на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, ранее свердловские спасатели сообщали о росте пожаров в жилом секторе. Одно из таких возгораний произошло минувшей ночью в Екатеринбурге на Уктусе. Из двухэтажки эвакуировали два десятка жильцов.

Областная газета Свердловской области

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