Темы дня

Общество
12 февраля 2021, 13:56

Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

Китайский Новый год

По словам Владимира Путина, этот праздник символизирует пробуждение природы и вдохновляет людей на добрые дела. Фото: Павел Ворожцов.

Китайцы и буддисты по всему миру 12 февраля встретили Новый год по лунному календарю. Президент РФ Владимир Путин поздравил буддийскую общину России с праздником и началом Белого месяца.

Как сказал глава государства, этот праздник, который столетиями отмечают представители разных народов России, символизирует пробуждение природы и вдохновляет людей на добрые дела.

"Буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи, своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал буддистам счастья, здоровья и благополучия.

О наступлении Китайского Нового года, который китайцы называют Праздником весны (Чуньцзе), ранее писала "Областная газета". В этот день китайцы устраивают пышные гуляния, но в этот раз из-за пандемии все массовые мероприятия пришлось отменить.

Однако совсем без праздника жители "Поднебесной" не остались. Традиционно в новогоднюю ночь проходил гала-концерт "Чуньвань", который транслировали по Центральному телевидению. В полночь на окраинах Пекина прогремели залпы салютов. Год металлического быка завершится 31 января 2022 года.

О том, как Китайский Новый год встречали на Урале годом ранее, читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 14:05 / Общество
В Ирбите открылся Центр по лечению хронической сердечной недостаточности
12.02.2021, 13:56 / Общество
Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю
12.02.2021, 13:33 / Общество
Жертвами коронавируса стали ещё 14 свердловчан
12.02.2021, 13:26 / Общество
В России COVID-19 подтвердили ещё у 15 тысяч человек
12.02.2021, 13:21 / Общество
Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается восьмой день подряд