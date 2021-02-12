Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

По словам Владимира Путина, этот праздник символизирует пробуждение природы и вдохновляет людей на добрые дела. Фото: Павел Ворожцов.

Китайцы и буддисты по всему миру 12 февраля встретили Новый год по лунному календарю. Президент РФ Владимир Путин поздравил буддийскую общину России с праздником и началом Белого месяца.

Как сказал глава государства, этот праздник, который столетиями отмечают представители разных народов России, символизирует пробуждение природы и вдохновляет людей на добрые дела.

"Буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи, своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал буддистам счастья, здоровья и благополучия.

О наступлении Китайского Нового года, который китайцы называют Праздником весны (Чуньцзе), ранее писала "Областная газета". В этот день китайцы устраивают пышные гуляния, но в этот раз из-за пандемии все массовые мероприятия пришлось отменить.

Однако совсем без праздника жители "Поднебесной" не остались. Традиционно в новогоднюю ночь проходил гала-концерт "Чуньвань", который транслировали по Центральному телевидению. В полночь на окраинах Пекина прогремели залпы салютов. Год металлического быка завершится 31 января 2022 года.

О том, как Китайский Новый год встречали на Урале годом ранее, читайте здесь.