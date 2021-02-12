Темы дня

Общество
12 февраля 2021, 14:50

В Кольцово изъяли 11 килограммов запчастей для iPhone

Посылка из Китая с дисплеями, стёклами и сменными корпусами для iPhone предназначалась жителю Пермского края.

Посылка из Китая с дисплеями, стёклами и сменными корпусами для iPhone предназначалась жителю Пермского края. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку незаконной пересылки партии деталей для смартфонов Apple. В аэропорту Кольцово изъято 11 килограммов запчастей для мобильных телефонов американского производителя.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, посылка из Китая с дисплеями, стёклами и сменными корпусами для iPhone предназначалась жителю Пермского края. Поводом для проверки таможенниками стало большое количество однородных предметов внутри посылки.

В случае получения информации от представителя правообладателя на территории страны о запрете ввоза товарной партии более 200 комплектующих с символикой Apple будут отправлены на экспертизу для выяснения подлинности и рыночной стоимости.

Как пояснил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков, зачастую мелкие предприниматели прибегают к пересылке партий, предназначенных для перепродажи, чтобы уйти от налогов. При выявлении подобных случаев товары задерживаются для выяснения всех обстоятельств.

При пересылке оригинальных товаров в международных почтовых отправлениях получатель должен быть готовым к уплате таможенных пошлин и сборов. Если содержимое посылки признаётся контрафактным и правообладатель заявляет о запрете ввоза продукции в страну, получателю грозит административная ответственность. Помимо штрафа, заказчик лишается и самой посылки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 15:45 / Общество
В Екатеринбурге стали реже угонять машины
12.02.2021, 15:37 / Экономика
Центробанк РФ четвёртый раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
12.02.2021, 15:13 / Общество
В Свердловской области ожидаются снегопады и гололёд
12.02.2021, 15:08 / Общество
Владимир Путин наградил Андрея Козицына знаком отличия "За благодеяние"
12.02.2021, 15:04 / Общество
Российский космонавт заснял Пекин и Ухань с МКС в честь китайского Нового года