В Кольцово изъяли 11 килограммов запчастей для iPhone

Посылка из Китая с дисплеями, стёклами и сменными корпусами для iPhone предназначалась жителю Пермского края. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку незаконной пересылки партии деталей для смартфонов Apple. В аэропорту Кольцово изъято 11 килограммов запчастей для мобильных телефонов американского производителя.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, посылка из Китая с дисплеями, стёклами и сменными корпусами для iPhone предназначалась жителю Пермского края. Поводом для проверки таможенниками стало большое количество однородных предметов внутри посылки.

В случае получения информации от представителя правообладателя на территории страны о запрете ввоза товарной партии более 200 комплектующих с символикой Apple будут отправлены на экспертизу для выяснения подлинности и рыночной стоимости.

Как пояснил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков, зачастую мелкие предприниматели прибегают к пересылке партий, предназначенных для перепродажи, чтобы уйти от налогов. При выявлении подобных случаев товары задерживаются для выяснения всех обстоятельств.

При пересылке оригинальных товаров в международных почтовых отправлениях получатель должен быть готовым к уплате таможенных пошлин и сборов. Если содержимое посылки признаётся контрафактным и правообладатель заявляет о запрете ввоза продукции в страну, получателю грозит административная ответственность. Помимо штрафа, заказчик лишается и самой посылки.