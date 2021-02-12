Владимир Путин наградил Андрея Козицына знаком отличия "За благодеяние"

Андрей Козицын награждён знаком отличия за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату. Фото: Алексей Кунилов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В частности, глава государства удостоил знаком отличия "За благодеяние" гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Согласно тексту документа, опубликованного на портале правовой информации, Андрей Козицын награждён знаком отличия за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату.

Фото: портал правовой информации

Памятник был открыт 30 июня 2020 года. В торжественной церемонии приняли участие Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко. В центре мемориального комплекса на десятиметровом насыпном холме установлена 25‑метровая бронзовая фигура советского солдата. К кургану ведёт широкая дорога, с двух сторон которой – изломанные стены с нанесёнными на них документальными изображениями лиц бойцов и командиров Красной Армии, а также фамилиями павших подо Ржевом солдат.

Фото: пресс-служба Кремля.

Напомним, что в конце прошлого года Андрей Козицын также удостоился премии Татищева и де Геннина в номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за публикацию рукописи выдающегося государственного деятеля России XVIII – начала XIX века А. С. Ярцова "Российская горная история".