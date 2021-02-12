Ушёл из жизни редактор нижнесергинской газеты «Новое время» Александр Чертков

Александр Чертков. Фото: «Новое время»

Вчера скоропостижно скончался наш коллега, редактор нижнесергинской газеты «Новое время» Александр Чертков. Он долгие годы возглавлял совет редакторов муниципальных изданий региона.

Коллектив «Областной газеты» тепло вспоминает Александра Евгеньевича, он всегда был рад видеть у себя в гостях наших журналистов, помогал с информацией с территории и вместе с коллективом районки принимал участие в проекте «Вместе».

Глава Нижнесергинского района муниципального района Валерий Еремеев знал Александра Евгеньевича 21 год.

– Он был предан своему редакторскому делу, был хорошим общественником. Газета всегда рассказывала о хороших событиях, но при этом указывала и на те моменты, на которые властям нужно обратить внимание. Александр Евгеньевич умел найти баланс между требованиями властей и потребностями общества, – рассказал Валерий Еремеев. – Проработал три созыва председателем общественной палаты. Это говорит о доверии к нему народа. К нему постоянно обращались за помощью местные жители, он помогал им, и решение этих вопросов всегда доводил до конца. Вся его деятельность была нацелена на защиту людей.

Мы также позвонили в редакцию газеты «Новое время», которую Александр Чертков возглавлял 28 лет.

– Он возглавлял любимую всеми районку. За время его руководства газета изменила свой формат, вид и обрела верных подписчиков. Район запомнит его как инициативного руководителя, общественного деятеля, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь тем, кто к нему обращался. Интересный, общительный, творческий и инициативный человек, – вместе с коллективом издания вспоминает Татьяна Соколова, ответственный секретарь газеты.