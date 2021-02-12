Публикуем список свердловских городов, где 13 и 14 февраля пройдут ярмарки

На ярмарке можно присмотреть подарок на День всех влюблённых. Фото: Алексей Кунилов.

В ближайшие выходные, 13 и 14 февраля, жителей Свердловской области приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты, тёплые вещи, а также подарочки на День всех влюблённых.

Ранее приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды традиционно появятся на участке ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского). В связи с этим водителей предупреждают о закрытии движения с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. Проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (13 февраля);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (13 февраля); Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Шварца, 17 (до 31 января);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Шварца, 17 (до 31 января); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (каждые пятницу, субботу, воскресенье);

(ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (каждые пятницу, субботу, воскресенье); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (29-31 января);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (29-31 января); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (13 февраля);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (13 февраля); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года); Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (13-14 февраля);

(ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (13-14 февраля); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (14 февраля);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (14 февраля); Верхняя Салда (ул. Р. Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (13 февраля);

(ул. Р. Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (13 февраля); село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00);

(ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00); Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

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