Госэкспертиза разрешила строить новую Свердловскую филармонию в Саду Вайнера

Проект, разработанный всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects, вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Фото: Консорциум Zaha Hadid Architects

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект зон охраны нового здания Свердловской филармонии от Zaha Hadid Architects. Согласно заключению экспертов, «сад Вайнера потерял своё значение как историческая единица и не является объектом культурного наследия».

Как сообщается на странице Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области в соцсетях, к числу объектов культурного наследия относится существующее здание филармонии, носившее название «Деловой клуб», и ряд других строений на прилегающей территории.

После изучения представленного проекта комиссия пришла к выводу, что проект зон охраны соответствует законодательству.

«По мнению экспертов, он создает наилучшие условия для функционирования и осмотра старого здания филармонии. Обеспечивается физическая сохранность объекта в исторической среде. Рекомендуемые зоны охраны сохраняют панорамы обзора и визуальные восприятия здания в окружающем пространстве», - говорится в сообщении.

Согласно заключению комиссии проект новой филармонии полностью отвечает требованиям застройки участка: в квартале улиц Тургенева - Первомайская - Карла Либкнехта - Клары Цеткин разрешено строительство зданий предельной высотой 22-30 метров, а также подземных сооружений.

Ранее в Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по проекту нового зала Свердловской филармонии. Участие в них приняли 17 человек.

Горожане рассмотрели проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Клары Цеткин ‒ Тургенева ‒ Первомайской ‒ Карла Либкнехта. На этом месте должен появиться новый зал филармонии. Срок реализации проекта – 2025 год.

Читайте также:

Филармония будущего. До встречи в 2025-м?​​​​​​