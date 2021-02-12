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Общество
12 февраля 2021, 19:23

В Верхней Пышме заработал Дворец технического творчества

Детский технопарк «Кванториум»

В кружках и секциях Дворца смогут заниматься подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Фото: Павел Ворожцов

В Верхней Пышме открыл свои двери Дворец технического творчества, сообщает департамент информполитики региона. Это четырёхэтажное здание, где разместился самый большой «Кванториум» в области, есть зона для игры в шахматы, лаборатории, актовый зал на 444 места и даже бассейн, в котором плавают радиоуправляемые корабли. А осенью здесь начнёт работать Центр цифрового образования «IT-клуб».

«В Верхней Пышме создана вся необходимая инфраструктура, чтобы дети и подростки раскрывали свои таланты и способности, добивались побед в исследовательской деятельности, учились мыслить и действовать творчески, нешаблонно», – приводит слова Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Старт работе Дворца дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. К слову, как рассказал в Instagram глава региона, проект был разработан на личные средства Андрея Козицина, а реализован при поддержке федерального и областного бюджетов.

Обучаться по программам технопарка ежегодно смогут 800 детей и подростков.

Любопытно, что в регионе сложилась своя традиция – при открытии таких новых технических площадок первой в них заходит робот-кошка по кличке Кванта, созданная в одном из свердловских технопарков.

Кванториумы также функционируют в Екатеринбурге, Новоуральске и Первоуральске.

  • Опубликовано в №026 от 13.02.2021 под заголовком «В Верхней Пышме появился Дворец технического творчества»
Областная газета Свердловской области
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