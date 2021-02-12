Евгений Куйвашев ответил на вопросы об отмене масочного режима и включении дезинфекции подъездов в квитанции

Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы, волнующие уральцев. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы, волнующие уральцев. В частности, глава региона ответил на вопрос о возможности отмены масочного режима на Среднем Урале и включении дезинфекции подъездов в квитанции по ЖКУ.

Один из жителей региона напомнил губернатору, что с 15 февраля в Удмуртии отменяют масочный режим, и призвал его сделать то же самое в Свердловской области. В свою очередь Евгений Куйвашев выразил мнение, что для многих отмена масочного режима имеет символическое значение - полную победу над инфекцией.

"Но давайте будем отталкиваться от реальной обстановки. А только так мы и можем делать. Конечно, тенденция на улучшение ситуации есть: мы это по многим показателям видим. Но по-прежнему ежедневно в нашем регионе фиксируется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что масочный режим был введён по всей России по решению главного государственного санврача, поэтому все дальнейшие действия также будут совершаться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Евгений Куйвашев также напомнил, что маски являются важным инструментом профилактики против вирусных инфекций, так как коронавирус передаётся именно воздушно-капельным путём.

"Всё-таки и сезонный грипп, и ОРВИ никуда точно не денутся. И привычка использовать маски должна для всех нас стать одним из главных уроков, который мы вынесем из пандемии COVID-19", - отметил губернатор.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Также у губернатора поинтересовались, на каком основании в будущие квитанции по ЖКУ будет включена услуга по дезинфекции подъездов.

"[Дезинфекцию подъездов] мы видели последний раз в мае, это во-первых, а во-вторых, платить за двухминутное обрызгивание хлоркой в пандемию? Серьёзно?", - пишет возмущённый житель Ревды.

Евгений Куйвашев сказал, что не понимает, почему люди ожидают включения в квитанции строки с дезинфекцией, так как по закону в счетах за ЖКУ ничего нового появиться не может.

"Любая дополнительная услуга или работа может быть включена в платёжку только по решению общего собрания собственников. Так что если вы и ваши соседи никаких решений не принимали, то строка о дезинфекции в квитанции - это либо ничем не подкреплённые слухи, либо нарушение", - подчеркнул глава региона.

Если уральцы столкнулись с нарушением при составлении квитанции по ЖКУ, следует обратиться в областной департамент государственного жилищного и строительного надзора или воспользоваться информационной системой ЖКХ на Госуслугах.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

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