Темы дня

Общество
12 февраля 2021, 20:14

Семён Спектор написал письмо Алексею Орлову о необходимости возвращения Краснознамённой группы

Краснознамённая группа

Семён Спектор назвал снос памятника в 2013 году "прямым оскорблением ветеранов". Фото: Алексей Кунилов.

Почётный гражданин Екатеринбурга, заслуженный врач РСФСР Семён Спектор направил письмо новому главе уральской столицы Алексею Орлову с просьбой вернуть Краснознамённую группу. Он назвал снос памятника в 2013 году "прямым оскорблением ветеранов".

Семён Спектор заявил, что ветераны уральской столицы были удивлены словами Алексея Орлова о вероятном пересмотре решения по возвращению Краснознамённой группы с Орденом Ленина в центр города. Напомним, на заседании, где члены гордумы выбирали мэра города, Алексей Орлов не дал чёткого ответа по ситуации с возвращением Краснознамённой группы на прежнее место – на Плотинку, что вызвало негативную реакцию со стороны ветеранов.

"Краснознамённая группа – это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознамённой группы собирались ветеранскими организациями", - говорится в письме Семёна Спектора, опубликованном сообществом "В защиту истории".

Он напомнил, что жители Екатеринбурга требуют вернуть памятник на своё историческое место уже очень давно, чему свидетельствуют многочисленные опросы архитекторов, историков и почётных жителей. Также Семён Спектор добавил, что бывший мэр Александр Высокинский обещал вернуть Краснознамённую группу в 2021 году.

"Выражаю надежду, что справедливость восторжествует и народный памятник вернётся в своём первоначальном виде на историческое место", - говорится в завершении письма.

Фото: сообщество "В защиту истории"

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 20:50 / Политика
Андрей Корюков покинул пост замминистра экономики Свердловской области
12.02.2021, 20:14 / Общество
Семён Спектор написал письмо Алексею Орлову о необходимости возвращения Краснознамённой группы
12.02.2021, 19:16 / Общество
Свердловский губернатор рассказал, когда закольцуют ЕКАД и завершат реконструкцию Макаровского моста
12.02.2021, 17:34 / Общество
В Верхней Пышме состоялось открытие Дворца технического творчества. Фото
12.02.2021, 17:12 / Общество
Госэкспертиза разрешила строить новую Свердловскую филармонию в Саду Вайнера