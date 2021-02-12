Семён Спектор написал письмо Алексею Орлову о необходимости возвращения Краснознамённой группы

Семён Спектор назвал снос памятника в 2013 году "прямым оскорблением ветеранов". Фото: Алексей Кунилов.

Почётный гражданин Екатеринбурга, заслуженный врач РСФСР Семён Спектор направил письмо новому главе уральской столицы Алексею Орлову с просьбой вернуть Краснознамённую группу. Он назвал снос памятника в 2013 году "прямым оскорблением ветеранов".

Семён Спектор заявил, что ветераны уральской столицы были удивлены словами Алексея Орлова о вероятном пересмотре решения по возвращению Краснознамённой группы с Орденом Ленина в центр города. Напомним, на заседании, где члены гордумы выбирали мэра города, Алексей Орлов не дал чёткого ответа по ситуации с возвращением Краснознамённой группы на прежнее место – на Плотинку, что вызвало негативную реакцию со стороны ветеранов.

"Краснознамённая группа – это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознамённой группы собирались ветеранскими организациями", - говорится в письме Семёна Спектора, опубликованном сообществом "В защиту истории".

Он напомнил, что жители Екатеринбурга требуют вернуть памятник на своё историческое место уже очень давно, чему свидетельствуют многочисленные опросы архитекторов, историков и почётных жителей. Также Семён Спектор добавил, что бывший мэр Александр Высокинский обещал вернуть Краснознамённую группу в 2021 году.

"Выражаю надежду, что справедливость восторжествует и народный памятник вернётся в своём первоначальном виде на историческое место", - говорится в завершении письма.