На Урале назвали 113 победителей чемпионата «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia

Более 800 человек на протяжении недели боролись в прикладном мастерстве по 85 компетенциям. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области завершился IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Организаторы конкурса объявили имена 113 победителей.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, к участникам и организаторам состязаний обратились министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов и министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

«Участники соревнований уже вошли в историю чемпионатного движения Свердловской области. Каждому из них он принёс новый опыт профессионального общения. По итогам этого чемпионата снова сложится состав сборной команды по профессиональному мастерству, которая поедет защищать честь Свердловской области на отборочные соревнования и национальное первенство», – сказал Юрий Биктуганов.

По словам Виктории Казаковой, чемпионаты WorldSkills Russia стали настоящим карьерным лифтом для участников и победителей первенства, поскольку за соревнованиями пристально следят представители бизнеса, чтобы пригласить лучших специалистов в свои компании.

Напомним, в этом году соревнования среди юных и опытных профессионалов проходили на 21 площадке областных колледжей и техникумов. Более 800 человек на протяжении недели боролись в прикладном мастерстве по 85 компетенциям основного состава и 16 номинациям юниорской возрастной группы.

IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - составная часть движения «Молодые профессионалы» в России.

Призёрам финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), представлявшим на соревнованиях Свердловскую область, а также их наставникам присуждаются премии губернатора Свердловской области.

За весь период чемпионатного движения в расширенный состав сборной России по профессиональному мастерству были включены 25 свердловчан. С 2012 года в копилке сборной Свердловской области насчитывается 36 золотых, 46 серебряных, 39 бронзовых медалей, а также 55 медальонов за профессионализм.

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