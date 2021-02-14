Заявления Владимира Путина на встрече с главредами СМИ и инцидент в Кольцово: дайджест новостей

Глава государства заявил о том, что понимает тех россиян, у которых накопилось раздражение в сложившейся социально-экономической ситуации. Фото: пресс-служба Кремля.

Добрый вечер! Из сегодняшнего обзора новостей вы узнаете, что Владимир Путин обсуждал на встрече с главными редакторами СМИ, почему в Кольцово сел едва вылетевший оттуда самолёт и чем Екатеринбург привлёк к себе внимание Дмитрия Губерниева.

Телеканал "Россия-24" показал фрагменты встречи Президента России Владимира Путина с представителями крупнейших изданий страны. Глава государства, в частности, заявил о том, что с пониманием относится к людям, у которых накопилось раздражение в сложившейся социально-экономической ситуации.

Самолёт Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу, вынужден был вернуться в Кольцово. Поводом для этого послужила техническая неисправность.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о тяжёлой финансовой ситуации, которая сложилась на учебно-спортивной базе "Динамо" в Екатеринбурге. Там не хватает средств на содержание биатлонного стрельбища и лыжных трасс.