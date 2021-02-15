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15 февраля 2021, 08:23

Наступила самая длинная рабочая неделя в 2021 году

Сотрудники офиса на рабочих местах

Затем наступит самая короткая рабочая неделя. Фото: Алексей Кунилов

Наступившая рабочая неделя будет шестидневной для россиян. Выходной с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. После самой длинной недели в 2021 году жителей России ждут трёхдневные выходные - с 21 по 23 февраля. Затем наступит самая короткая рабочая неделя - россияне выйдут на работу в среду, четверг и пятницу.

Отметим, что в этом году шестидневных рабочих недель больше не ожидается. Трёхдневная рабочая неделя будет также в ноябре.

Следующие длинные выходные ждут россиян в марте - с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник).

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Областная газета Свердловской области

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Наступила самая длинная рабочая неделя в 2021 году