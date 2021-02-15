Операторы связи смогут получать деньги за интернет в сёлах

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Власти Свердловской области смогут оказывать финансовую поддержку телеком-компаниям в установке их оборудования в отдалённых и малонаселённых территориях. Как рассказал «Областной газете» директор регионального департамента информатизации и связи Юрий Гущин, это стало возможно благодаря поправкам, внесённым в федеральный закон «О связи».

Напомним, в интервью «ОГ» (материал «Мы местная компания» от 29.12.2020 г.) гендиректор «Мотива» Алексей Артемасов сообщил, что несмотря на то что их компания строит инфраструктуру в отдалённых уральских территориях, делают они это за свой счёт, без какой-либо господдержки. Как пояснил нам Юрий Гущин, оказалось, что власти не имели права финансово поддерживать телеком-компании из-за ограничений в законодательстве.

– Мы как департамент на протяжении двух лет пытались программу запустить. Лоббировали эти изменения на федеральном уровне. Нас поддержали в уральском полпредстве и даже писали обращения на имя президента, – сказал Гущин.

Сегодня у департамента уже проработаны решения, как можно помогать телеком-компаниям, у которых есть желание наладить связь в свердловских территориях.

– Есть операторы, которые готовы это делать. Это «МТС», «Билайн», «Мегафон», и, конечно, наш местный сотовый оператор – «Мотив». Рассчитывать на поддержку смогут и так называемые инфраструктурные операторы, которые, например, строят вышки, а оператор у них уже размещается, – пояснил он. – Мы рассчитываем работать по двум направлениям. Первое – субсидировать строительство антенно-мачтового сооружения. Но для начала нам нужно будет в пилотном режиме определить размер субсидий, которые будут выделяться компаниям. Например, в размере 50 процентов. Главная головная боль для операторов – это не операционные расходы, а дорогая вышка, которая стоит несколько миллионов рублей. Второе направление – установка вышки, которая принимает интернет-сигнал со спутника и раздаёт его в режиме вай-фай. Поддержка по этому направлению позволит устранить цифровое неравенство.

Для того чтобы получить финансовую поддержку, операторам необходимо будет заявиться на конкурс. К слову, перечень населённых пунктов, в которые телеком-компании должны зайти в первую очередь, уже определён. По словам Гущина, как правило, это отдалённые территории, где совсем нет связи. Единственная проблема, которая остаётся для властей, – поиск финансирования под данную программу. Из-за пандемии реализация проекта может затянуться.