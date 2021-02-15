Татьяна Мерзлякова представила Евгению Куйвашеву ежегодный доклад омбудсмена

Уже завтра, 16 февраля, омбудсмен выступит с этим докладом на заседании областного парламента. фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила главе региона Евгению Куйвашеву доклад омбудсмена за 2020 год. Ключевыми тезисами стали борьба с пандемией, работа над поправками в Конституцию РФ и проведение на Среднем Урале Года памяти и славы.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, Татьяна Мерзлякова поблагодарила губернатора за внимание к сохранению жизни и здоровья уральцев в период распространения коронавирусной инфекции.

«Минувший год существенно изменил привычный ход вещей. Ситуация сказалась на экономике, на работе предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка людей и защита их здоровья, эффективная организация медицинской помощи, поддержка медиков приобрели особую актуальность, стали важнейшими направлениями нашей совместной работы», — отметил глава региона.

Напомним, ранее 15 января Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила ежегодный доклад омбудсмена депутатам Законодательного собрания региона.

Уполномоченный по правам человека отметила, что доклад этого года писался тяжелее, чем прежде. При этом его основной темой ожидаемо стал коронавирус.

«Мы с нашим коллективом аппарата уполномоченного решили, что наша задача — помогать. У меня в WhatsApp по этой теме было в день по 20-30 обращений, и на всё мы оперативно реагировали вместе с минздравом и другими органами власти», — рассказала Татьяна Мерзлякова губернатору.

Также уполномоченный по правам человека поддержала решение, принятое в прошлом году решение об интеграции систем здравоохранения Свердловской области и Екатеринбурга. По её словам, такое объединение под единым управлением сделает оказание помощи уральцам более качественным, своевременным и эффективным.

Ещё одной важнейшей темой, отражённой в докладе омбудсмена, стала организация общественного обсуждения с жителями Свердловской области поправок к Конституции РФ, а после — проведение самого голосования по изменению главного документа страны. Напомним, Татьяна Мерзлякова решением главы государства вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок.

Также сегодня Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили итоги Года памяти и славы и празднования 75-летия Победы в Свердловской области.

Добавим, что уже завтра, 16 февраля, омбудсмен выступит с этим докладом на заседании областного парламента - депутаты также заслушают доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 2020 году. После изучения документа парламентариями он будет опубликован в «Областной газете».