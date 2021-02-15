Среднеуральцы ждут рельсовый автобус

Впервые в Среднеуральск пришёл не рейсовый, а рельсовый автобус. Тест-драйв прошёл успешно. Фото: Ольга Кошкина

На прошлой неделе из Екатеринбурга в Среднеуральск впервые приехал рельсовый автобус. Пока – в тестовом режиме, но жители города в соцсетях уже мечтают, что в ближайшие три года смогут ездить в областной центр по железной дороге.

О тестовой поездке рассказал на своей страничке в соцсети экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин.

«Ещё с 2014 года разрабатывались планы прямого железнодорожного сообщения Среднеуральска с нашим областным центром. Участок является перспективным, потому что фактически он уже существует и может принципиально применяться для сообщения. В этом я лично убедился, проехав вместе с руководителями города и железной дороги», – написал он.

Железнодорожная ветка сейчас используется как техническая и находится в эксплуатации частной компании. Чтобы запустить по ней рельсовый автобус (именно этот вид транспорта используют на неэлектрифицированных пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком), необходимо, во-первых, утрясти юридические вопросы, связанные с правом собственности. А во-вторых, провести реконструкцию, в том числе построить остановочные комплексы.

Кстати В июле 2020 года «Облгазета» рассказывала о задумке связать железной дорогой Екатеринбург с другим городом-спутником – Сысертью. План у властей такой же: реконструировать уже существующую промышленную ветку, которая в своё время использовалась для нужд завода «Уралгидромаш».

«Ориентировочная стоимость этих работ составляет 120 миллионов рублей. Основным инвестором при этом готовы выступить наши железнодорожники. Таким образом, реальный запуск транспорта по маршруту «Станция Среднеуральск» – «Железнодорожный вокзал Екатеринбурга» состоится в 2022–2023 годах», – резюмировал Зашляпин. Перспектива добираться до уральской столицы за полчаса и без пробок вдохновила горожан: новость стала предметом обсуждения в соцсетях.

Исполняющий обязанности главы городского округа Среднеуральск Александр Ковальчик подтвердил «Облгазете»: пилотная поездка прошла успешно. Проект реализуется в рамках развития Екатеринбургской агломерации, и в этом году предстоит уладить правовые вопросы.

В пресс-службе Свердловской железной дороги пояснили, что СвЖД готова участвовать в развитии пригородных пассажирских перевозок на востребованных направлениях, такие проекты обсуждаются с властями муниципалитетов и региона. Подробный комментарий пообещали предоставить позднее.

Фото: Из архива Андрея Зашляпина