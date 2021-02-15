С ветеранами боевых действий в Афганистане встретился Сергей Бидонько

Собравшиеся обсудили вопросы поддержки деятельности ветеранских, патриотических и добровольческих организаций региона. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В день вывода войск из Афганистана вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провёл встречу с ветеранами боевых действий. Собравшиеся обсудили в том числе, вопросы поддержки деятельности ветеранских, патриотических и добровольческих организаций региона.

Сергей Бидонько выразил уважение всем, кто, находясь в «горячих точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца.

«Мы гордимся теми, кто проявил в боях высочайшую доблесть и героизм, войдя в историю как пример искреннего служения Отечеству. В ходе сложных военных действий вы стойко встречали любые психологические и бытовые трудности, с честью и достоинством преодолевали их», – приводит слова вице-губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, день памяти о россиянах, исполнявших служебный Долг за пределами отечества отмечается в России 15 февраля. Ранее по случаю памятной даты к свердловчанам обратились глава региона Евгений Куйвашев и председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

По словам председателя правления Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В., Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктора Бабенко, ежегодно 15 февраля на площади Советской Армии у мемориала «Чёрный тюльпан» проходит митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В этом году в мероприятии приняли участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших, общественные организации ветеранов, студенты и учащиеся образовательных учреждений.

Также память уральцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, почтили минутой молчания сотрудники и ветераны ГУ МЧС России по Свердловской области и пожарно-спасательных подразделений. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.