20 лет в ЕГЭ, чего не хватает молодёжи, бренды советского Урала и итоги «Лыжни России»: самое интересное в номере «Облгазеты» за 16 февраля

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером «Областной газеты».

20 лет назад, 16 февраля 2001 года вышло постановление Правительства России об организации эксперимента по проведению Единого государственного экзамена. Эксперимент прижился – фактически наша страна живёт в ЕГЭ уже 20 лет, в этой системе выросло несколько поколений. По задумке разработчиков, ЕГЭ должен был уничтожить коррумпированность в школах и высших учебных заведениях и предоставить единый стандарт оценки знаний выпускников. Но удалось ли этого в итоге достичь?

Нидерландская торговая сеть откроет гипермаркет в Екатеринбурге. Магазин будет работать под брендом Spar в торговом центре «Веер молл» на Эльмаше. Сейчас ТЦ находится на стадии строительства.

На полосе «Регион» – обстоятельное интервью с руководителем фракции «Единой России» в Заксобрании Свердловской области, председателем комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Еленой Чечуновой. В частности она рассказала, почему молодёжь выходит на митинги, зачем на самом деле существует молодёжный парламент и что нужно сделать, чтобы волонтёрство не превратилось в способ заработка.

На полосе «Культура и спорт» – рассказ о новой выставке в Музее истории и археологии, «Бренды советского Урала». Она представляет собой попытку исторического осмысления нашей недавней истории – от первых лет советской власти до её конца.

В Свердловской области состоялся главный старт 39-й всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2021». Основной региональный лыжный забег в этом году принял комплекс «Аист» в Нижнем Тагиле. В забеге мужчин уже в третий раз выиграл Никита Ступак.