Скончался почётный гражданин Свердловской области Анатолий Сысоев

Умер бывший директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев. Ему было 86 лет.

О кончине уральского бизнесмена сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. "Человек великой мудрости, огромного сердца и человеческой души! Ушёл от нас сегодня, в 5:00. Огромное горе и невосполнимая потеря. Скорблю с родными, друзьями и близкими", - написал глава города на своей странице в социальной сети.

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в Златоусте (Челябинская область). Окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум и Красноярский институт цветных металлов. С 1987 года по 2005 год был генеральным директором Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске.

Был депутатом Верховного Совета РСФСР (1990–1993 гг.), председателем Краснотурьинской городской думы (2000–2004 гг.), депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области (2004–2011 гг.).

Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный металлург России. Награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Трудового Красного Знамени и Почёта, медалью "Ветеран труда". Почётный гражданин Свердловской области, почётный гражданин городского округа Краснотурьинск.