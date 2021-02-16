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Общество
16 февраля 2021, 11:45

В Анталью из Кольцово первым прямым рейсом улетели 192 человека

Самолёт в аэропорту

С 16 февраля рейсы в Турцию открыла авиакомпания Royal Flight. Фото: Галина Соловьёва

В Анталью сегодня вылетел первый прямой рейс из Екатеринбурга после открытия международного авиасообщения из Кольцово. На борту находились 192 пассажира.

С 16 февраля рейсы в Турцию открыла авиакомпания Royal Flight. Самолёты будут летать по маршруту Екатеринбург - Анталья по вторникам и пятницам. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

С 1 апреля "Победа" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул.

В выходные из Кольцово в Дубай и Занзибар улетели первые 500 уральцев.

Напомним, что полёты за границу из Екатеринбурга были приостановлены в конце марта прошлого года из-за пандемии коронавируса и возобновились только спустя 10 месяцев, с 6 февраля. Первый зарубежный рейс доставил жителей Свердловской области в Ереван. 

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Областная газета Свердловской области

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