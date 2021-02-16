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Общество
16 февраля 2021, 13:10

На Среднем Урале скончались ещё 12 ковид-пациентов

Машина скорой помощи едет по городу

316 госпитализированных на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зафиксировали смерти ещё 12 человек с подтверждённым коронавирусом. COVID-19 стал причиной смерти уже 2 243 уральцев.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 10 скончавшихся. Это был минимум суточной смертности от ковида с начала декабря.

В России за последние 24 часа насчитали 459 новых жертв заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни почти 81 тысячи россиян.

В Свердловской области за последние сутки выявлено 232 случая коронавируса. 316 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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