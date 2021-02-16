Людмила Бабушкина прокомментировала ежегодный доклад свердловского омбдусмена

По окончании выступления омбудсмен ответила на вопросы депутатского корпуса.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила ежегодный доклад о своей работе депутатам Законодательного собрания региона. Выступление омбудсмена прокомментировала председатель областного парламента Людмила Бабушкина.

Заслушав выступление Татьяны Мерзляковой, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области проголосовали за представленный Уполномоченным по правам человека ежегодный доклад единогласно. По окончании выступления омбудсмен ответила на вопросы депутатского корпуса.

По словам Людмилы Бабушкиной, у депутатов возникло не так много вопросов к докладчику, поскольку «институт уполномоченного и сама Татьяна Мерзлякова выстраивает работу с депутатским корпусом на постоянной основе — ежедневно, ежемесячно, постоянно». Благодаря этому «депутаты в большей степени в курсе тех проблем, которые есть, и как институт уполномоченного решает эти проблемы».

Депутаты отметили большую работу, проводимую Уполномоченным по правам человека в поездках по отдалённым территориям и встречах с людьми, открытость в обсуждение проблем гражданского общества, взаимодействие с органами публичной власти в решении вопросов обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Людмила Бабушкина добавила, что на сегодняшнем заседании содокладчик омбудсмена, депутат комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Александр Коркин отметил, что комитет принимает во внимание те предложения, которые были обозначены в докладе уполномоченного.

«Не все они входят в сферу неестественности регионального парламента, но у нас есть формат работы с федеральным законодательным органом, Государственной думой и мы будем рассматривать все предложения, которые были высказаны», - резюмировала Людмила Бабушкина.

Напомним, свердловский омбудсмен представила текст доклада в Заксобрание 15 января. У депутатов был месяц на его изучение.

Также, накануне уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила доклад омбудсмена за 2020 год главе региона Евгению Куйвашеву. Ключевыми тезисами доклада стали борьба с пандемией, работа над поправками в Конституцию РФ и проведение на Среднем Урале Года памяти и славы. Важным участком работы в 2020 году стала защита врачей.

Добавим, что в прошедшем году уполномоченным были проконсультированы 1 948 человек и лично приняты 923 посетителя. На производственных объектах, в учреждениях образования, местах принудительного содержания с Уполномоченным встретились 3 521 человек. В адрес Уполномоченного поступило 4 495 письменных обращений.