Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным экс-директора Богословского алюминиевого завода

Анатолий Сысоев умер сегодня в возрасте 86 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным почётного гражданина области и Краснотурьинска, экс-директора Богословского алюминиевого завода, депутата Заксобрания Анатолия Сысоева. Он умер сегодня в возрасте 86 лет.

По словам главы региона, которые передаёт департамент информполитики Свердловской области, Анатолий Васильевич вошёл в историю региона как мудрый, целеустремленный человек, ответственный депутат, выдающийся промышленник и предприниматель.

"Анатолий Сысоев внёс большой вклад в укрепление индустриального потенциала и трудовой славы Урала. На протяжении почти двух десятилетий он возглавлял Богословский алюминиевый завод, способствовал модернизации металлургической отрасли", – сказал губернатор, добавив, что даже в преклонном возрасте депутат продолжал заниматься соцпроектами.

Соболезнования в связи со смертью Анатолия Сысоева также выразили депутаты и работники Законодательного собрания Свердловской области.

"Из жизни ушёл человек, знания, авторитет, преданность делу которого неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие промышленности Свердловской области, в общественно-политическую жизнь Среднего Урала", – говорится в сообщении.

Напомним, о смерти Анатолия Сысоева сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов на личной странице в соцсетях. По его словам, выдающегося уральца не стало в 5 утра 16 февраля.

Досье Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в Златоусте (Челябинская область). Окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум и Красноярский институт цветных металлов. С 1987 по 2005 год был гендиректором Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске. Был депутатом Верховного Совета РСФСР (1990–1993 гг.), председателем Краснотурьинской городской думы (2000–2004 гг.), депутатом Палаты представителей Заксобрания Свердловской области (2004–2011 гг.). Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный металлург России. Награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Трудового Красного Знамени и Почёта, медалью "Ветеран труда". Почётный гражданин Свердловской области, почётный гражданин городского округа Краснотурьинск.

Читайте также:

"Есть те, на кого ставить уже нельзя" – интервью с Анатолием Сысоевым.