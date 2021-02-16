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Общество
16 февраля 2021, 14:06

Свердловские депутаты официально утвердили границы восьмого района Екатеринбурга

Границы восьмого района Акадмический

На заседании притворствовал 41 депутат. Решения приняты единогласно. Фото: скриншот видеозаписи заседания Свердловского Заксобрания

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили границы восьмого района Екатеринбурга -  Академического. В ходе пятьдесят второго заседания регионального парламента они единогласно проголосовали за внесение изменений и утверждение новой административной единицы уральской столицы.

На заседании парламентарии рассмотрели два закона - «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» и «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области».

«Данный законопроект направлен на актуализацию административного территориального устройства Свердловской области в связи созданием новой административной единицы с присвоением ей распоряжением Правительства РФ наименования район города Екатеринбурга — Академический», - сказал председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.

Председатель комитета отметил, что к законопроекту имеются необходимые положительные заключения государственно-правового управления, Уральского института регионального законодательства, правительства Свердловской области, областной прокураторы и Министерства юстиции РФ. Также к законопроекту прикладывается мнение Екатеринбургской городской думы. Ранее законопроект был рассмотрен на заседании профильного комитета и был рекомендована к принятию в первом чтении. Вторым законопроектом определены границы восьмого района Екатеринбурга.

На заседании присутствовал 41 депутат. Решения приняты единогласно.

Напомним, что в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Новый район может официально появиться в столице Урала к 2023 году. После объединения с микрорайоном Широкая Речка его площадь составит 4542,6 га с численностью населения в 295 тысяч человек. Сейчас в Академическом проживает около 100 тысяч человек. 

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Областная газета Свердловской области

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