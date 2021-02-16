На крайнем севере Свердловской области три ночи подряд будет холодать до -41ºС

После кратковременной оттепели на Урале вновь усиливается мороз. Фото: Алексей Кунилов.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Свердловской области. В ближайшие три ночи на крайнем севере региона столбик термометра может опускаться до -36...-41°C.

По данным Уральского гидрометцентра, на остальной территории региона будет немного теплее. Так, в ночь на 17 февраля ожидается до -23...-28°С (в горах и низинах до -32...-37°С), на 18 февраля – -25...-30°С, 19 февраля – -26...-31°С.

Днём в среду воздух прогреется до -15...-20°С (в горах и низинах до -25°С). В четверг на юге области будет -15...-20°С (на севере – -19...-24°С). В пятницу на Среднем Урале ожидается -16...-21°С (на крайнем севере -26°С).

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отмечает, что после кратковременной оттепели на Урале вновь усиливается мороз. Впрочем, в северных районах Свердловской области холод лишь незначительно ослабел и уже вновь набирает силу.

"Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни", – уточняет она.

Фото: Уральский гидрометцентр

Ранее региональное МЧС предупредило свердловчан о морозах. Чтобы сберечь себя и своё здоровье в эти дни, спасатели рекомендовали соблюдать следующие правила:

подбирать одежду и обувь по погоде. Выходя на мороз, быть сытым;

детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, отказаться от прогулок при температуре ниже 20 градусов;

соблюдать меры пожарной безопасности (не использовать самодельное электрооборудование);

отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, заряженный телефон, лопату, спички.