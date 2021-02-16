Темы дня

Общество
16 февраля 2021, 16:38

На крайнем севере Свердловской области три ночи подряд будет холодать до -41ºС

морозы

После кратковременной оттепели на Урале вновь усиливается мороз. Фото: Алексей Кунилов.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Свердловской области. В ближайшие три ночи на крайнем севере региона столбик термометра может опускаться до -36...-41°C.

По данным Уральского гидрометцентра, на остальной территории региона будет немного теплее. Так, в ночь на 17 февраля ожидается до -23...-28°С (в горах и низинах до -32...-37°С), на 18 февраля – -25...-30°С, 19 февраля – -26...-31°С.

Днём в среду воздух прогреется до -15...-20°С (в горах и низинах до -25°С). В четверг на юге области будет -15...-20°С (на севере – -19...-24°С). В пятницу на Среднем Урале ожидается -16...-21°С (на крайнем севере -26°С).

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отмечает, что после кратковременной оттепели на Урале вновь усиливается мороз. Впрочем, в северных районах Свердловской области холод лишь незначительно ослабел и уже вновь набирает силу.

"Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни", – уточняет она.

Фото: Уральский гидрометцентр

Ранее региональное МЧС предупредило свердловчан о морозах. Чтобы сберечь себя и своё здоровье в эти дни, спасатели рекомендовали соблюдать следующие правила:

  • подбирать одежду и обувь по погоде. Выходя на мороз, быть сытым;
  • детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, отказаться от прогулок при температуре ниже 20 градусов;
  • соблюдать меры пожарной безопасности (не использовать самодельное электрооборудование);
  • отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, заряженный телефон, лопату, спички.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 16:38 / Общество
На крайнем севере Свердловской области три ночи подряд будет холодать до -41ºС
16.02.2021, 16:31 / Спорт
"Автомобилист" в овертайме уступил "Амуру"
16.02.2021, 16:18 / Общество
Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 16 марта
16.02.2021, 16:06 / Общество
В Кремле подтвердили, что Парад Победы-2021 точно состоится
16.02.2021, 15:43 / Общество
Роспотребнадзор установил правила въезда для иностранных студентов