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Общество
16 февраля 2021, 16:46

Многодетные родители с детьми старше 12 лет получат приоритет при выборе отпуска

Многодетным родителям с детьми старше 12 лет предоставят приоритетное право при выборе дат очередного оплачиваемого отпуска. Фото: http://duma.gov.ru

Многодетным родителям с детьми старше 12 лет предоставят приоритетное право при выборе дат очередного оплачиваемого отпуска. Фото: http://duma.gov.ru

Сегодня в Государственной Думе РФ проходят заседания. Во втором чтении были рассмотрены и приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся выбора отпуска многодетными родителями.

 «Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет", - обозначил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно действующему законодательству, такое право (пока) есть только у родителей, имеющих детей до 12 лет.

Ст. 262.2 ТК РФ

Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

В Свердловской области порядка 62 тысяч многодетных семей. Для каждой из них это новшество - возросший шанс провести отпуск вместе. 

Напомним, по итогам 2020 года знаком отличия "Материнская доблесть" награждены 536 женщин. Этот знак положен матерям пяти и более детей. 

Областная газета Свердловской области

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