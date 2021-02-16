Биржевые мошенники обманули агронома из Богдановича и эколога из Екатеринбурга на 7,5 миллионов

В полиции рассказали, как не попасть в сети биржевых мошенников. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области продолжают орудовать мошенники, обманывающие граждан, желающих заработать на фондовых рынках. В минувшие выходные от действий аферистов пострадали две женщины - агроном коммерческого предприятия из Богдановича и инженер-эколог из Екатеринбурга. В полиции Екатеринбурга дали советы, как не попасться на удочку злоумышленников на финансовых биржах и не лишиться своих сбережений.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, одна из пострадавших свердловчанок в надежде приумножить свой капитал открыла на рынке «Форекс» счёт в долларах, а вторая увидела в интернете заманчивое предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и решила пройти анкетирование, в котором указала свои персональные данные.

Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими связались по телефону неизвестные, которые представились сотрудниками бирж. Злоумышленники попросили оплатить налоги за перевод денежных средств, за комиссии и за страховые премии. Женщины оформили на себя восемь кредитов, а затем перевели деньги злоумышленникам. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей (почти 5 млн у первой пострадавшей и 2,5 млн у второй). Во время общения аферисты предлагали своим жертвам вложить для участия в торгах ещё больше денег.

Получив от женщин деньги, мошенники перестали выходить на связь. Пострадавшие женщины написали заявления в полицию.

По каждому из этих эпизодов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

В полиции рассказали, как не попасть в сети биржевых мошенников.

«Профессиональные брокеры не донимают людей своими звонками. Если вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, это очередная афера. Вы ищете работу, а предлагают путь через трейдинг — игру на бирже. Это распространённая уловка злоумышленников», - говорится в сообщении полиции.

В полиции порекомендовали внимательно подходить к поиску брокера. В частности, следует обратить внимание, давно ли работает брокер и сколько подписчиков на его страничке в интернете. Это важно, так как мошенники часто меняют номера, имена и названия компаний для избежания ответственности.

«ЦБ РФ – единственная структура, выдающая лицензии брокерам. Ориентируйтесь на сайт ЦБ. Иностранные компании и брокеры могут обладать своими лицензиями, но определить их подлинность сложно, поэтому не рискуйте. Настоящие брокеры никогда вас не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платёжные системы. Помните об этом и поделитесь данной информацией с коллегами, друзьями, родными и близкими», - посоветовали в УМВД Екатеринбурга.