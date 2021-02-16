Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам государственные награды и региональные знаки отличия. Уральский хирург Юрий Мансуров и главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новосёлов удостоены наград посмертно.
В списке награждённых – медики, сотрудники промышленных предприятий Среднего Урала, работники связи, транспорта, физической культуры, геологи и машиностроители, добившиеся выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
«Всех вас объединяет искреннее стремление принести благо обществу, способствовать развитию Свердловской области, менять к лучшему жизнь людей. Минувший 2020 год выявил новых героев. Безусловно, ими стали и медицинские работники, принявшие на себя тяжесть борьбы с пандемией коронавируса», – приводит слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, уральский хирург Юрий Мансуров, скончавшийся в минувшем году, указом Президент России был удостоен ордена Пирогова за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19. Это новая государственная награда, которая появилась в России впервые за последние 18 лет. Она вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ещё один уральский медик, награждённый посмертно, главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новосёлов. Напомним, за мужество, самоотверженность и преданность профессии он был удостоен звания Почётного гражданина Свердловской области и знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Сегодня награда была вручена супруге скончавшегося медика Наталье Новосёловой.
«Исполнительская дисциплина у него была на высоте. Все силы ушли на ковид, практически жил в больнице. Спасал, открывал госпитали. Своим здоровьем поплатился. Медики очень отважно шли. Всем огромное спасибо. Они действительно бойцы: сражались и делали всё. Что от них зависит», – отметила Наталья Новосёлова.
Список награждённых государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента России и наградами Свердловской области:
- Бегунов Алексей Анатольевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Свердловский завод трансформаторов тока» – знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
- Биктуганов Юрий Иванович, министр образования и молодёжной политики Свердловской области – Благодарственное письмо Президента РФ.
- Волков Михаил Михайлович, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – Почётная грамота Губернатора Свердловской области.
- Голубенко Евгений Николаевич, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Инженерный центр «Атомик» – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.
- Гонгало Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
- Гончар Наталия Валерьевна, вице-президент по экологической и промышленной безопасности обособленного подразделения акционерного общества «Русская медная компания» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
- Деревянченко Владимир Петрович, преподаватель высшей квалификационной категории Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – знак отличия «За наставничество».
- Донник Ирина Михайловна, вице-президент Российской академии наук – «Почётный гражданин Свердловской области».
- Дресвянкин Федор Сергеевич, начальник конструкторского бюро публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Екатеринбург» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Дубичев Вадим Рудольфович, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
- Елохина Светлана Николаевна, директор филиала «Уральский региональный центр государственного мониторинга состояния недр» федерального государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология» – «Заслуженный геолог Российской Федерации».
- Загребин Георгий Андреевич, тренер государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» – «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
- Исмагилов Олег Майданович, директор общества с ограниченной ответственностью «Астра-Инвест» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
- Казакова Виктория Владимировна, министр инвестиций и развития Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.
- Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.
- Кузовников Артём Николаевич, начальник отдела филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» – «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».
- Кушнарёв Алексей Владиславович, депутат Законодательного собрания Свердловской области – знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо».
- Левин Александр Юрьевич, председатель Общественной палаты Свердловской области – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.
- Мансуров Юрий Владимирович, заведующий отделением хирургии № 2, врач-хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 – орден Пирогова (посмертно)
- Махиянов Дамир Сахиянович, машинист железнодорожного цеха железнодорожного управления акционерного общества «Уралэлектромедь» – «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
- Михалёв Валерий Павлович, главный конструктор публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Екатеринбург» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Молчанов Михаил Владимирович, начальник станции РТПС Баранчинский филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» – «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».
- Нигматуллин Асгат Михайлович, начальник производственно-технического комплекса «Механосборочный» акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Новосёлов Дмитрий Викторович, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской «Красноуфимская районная больница» – «Почётный гражданин Свердловской области», знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (посмертно).
- Сабитов Александр Халиюлович, токарь шестого разряда производственно-технического комплекса «Средств технологического нестандартизированного оборудования» акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» – «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
- Старков Василий Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.
- Устюжанин Владимир Сергеевич, газовщик коксовых печей акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Шабарова Анна Алексеевна, вице-президент по кадровой политике социальной ответственности акционерного общества «Русская медная компания» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
- Ямпольский Марк Ефимович, советник директора общества с ограниченной ответственностью «Пумори-энергия» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.