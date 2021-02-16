Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам

Уральский хирург Юрий Мансуров, скончавшийся в минувшем году, указом Президент России был удостоен ордена Пирогова. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам государственные награды и региональные знаки отличия. Уральский хирург Юрий Мансуров и главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новосёлов удостоены наград посмертно.

В списке награждённых – медики, сотрудники промышленных предприятий Среднего Урала, работники связи, транспорта, физической культуры, геологи и машиностроители, добившиеся выдающихся результатов в профессиональной деятельности.

Фото: Павел Ворожцов

«Всех вас объединяет искреннее стремление принести благо обществу, способствовать развитию Свердловской области, менять к лучшему жизнь людей. Минувший 2020 год выявил новых героев. Безусловно, ими стали и медицинские работники, принявшие на себя тяжесть борьбы с пандемией коронавируса», – приводит слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, уральский хирург Юрий Мансуров, скончавшийся в минувшем году, указом Президент России был удостоен ордена Пирогова за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19. Это новая государственная награда, которая появилась в России впервые за последние 18 лет. Она вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ещё один уральский медик, награждённый посмертно, главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новосёлов. Напомним, за мужество, самоотверженность и преданность профессии он был удостоен звания Почётного гражданина Свердловской области и знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Сегодня награда была вручена супруге скончавшегося медика Наталье Новосёловой.

«Исполнительская дисциплина у него была на высоте. Все силы ушли на ковид, практически жил в больнице. Спасал, открывал госпитали. Своим здоровьем поплатился. Медики очень отважно шли. Всем огромное спасибо. Они действительно бойцы: сражались и делали всё. Что от них зависит», – отметила Наталья Новосёлова.

Список награждённых государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента России и наградами Свердловской области:

Бегунов Алексей Анатольевич , генеральный директор открытого акционерного общества «Свердловский завод трансформаторов тока» – знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

, генеральный директор открытого акционерного общества «Свердловский завод трансформаторов тока» – знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Биктуганов Юрий Иванович , министр образования и молодёжной политики Свердловской области – Благодарственное письмо Президента РФ.

, министр образования и молодёжной политики Свердловской области – Благодарственное письмо Президента РФ. Волков Михаил Михайлович , министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – Почётная грамота Губернатора Свердловской области.

, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – Почётная грамота Губернатора Свердловской области. Голубенко Евгений Николаевич , генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Инженерный центр «Атомик» – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.

, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Инженерный центр «Атомик» – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области. Гонгало Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

заведующий кафедрой гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Гончар Наталия Валерьевна, вице-президент по экологической и промышленной безопасности обособленного подразделения акционерного общества «Русская медная компания» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

вице-президент по экологической и промышленной безопасности обособленного подразделения акционерного общества «Русская медная компания» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Деревянченко Владимир Петрович, преподаватель высшей квалификационной категории Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – знак отличия «За наставничество».

преподаватель высшей квалификационной категории Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – знак отличия «За наставничество». Донник Ирина Михайловна, вице-президент Российской академии наук – «Почётный гражданин Свердловской области».

вице-президент Российской академии наук – «Почётный гражданин Свердловской области». Дресвянкин Федор Сергеевич , начальник конструкторского бюро публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Екатеринбург» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

, начальник конструкторского бюро публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Екатеринбург» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дубичев Вадим Рудольфович , первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Елохина Светлана Николаевна, директор филиала «Уральский региональный центр государственного мониторинга состояния недр» федерального государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология» – «Заслуженный геолог Российской Федерации».

директор филиала «Уральский региональный центр государственного мониторинга состояния недр» федерального государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология» – «Заслуженный геолог Российской Федерации». Загребин Георгий Андреевич, тренер государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» – «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

тренер государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» – «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Исмагилов Олег Майданович, директор общества с ограниченной ответственностью «Астра-Инвест» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

директор общества с ограниченной ответственностью «Астра-Инвест» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Казакова Виктория Владимировна, министр инвестиций и развития Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.

министр инвестиций и развития Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.

министр природных ресурсов и экологии Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Кузовников Артём Николаевич, начальник отдела филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» – «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

начальник отдела филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» – «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Кушнарёв Алексей Владиславович, депутат Законодательного собрания Свердловской области – знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо».

депутат Законодательного собрания Свердловской области – знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Левин Александр Юрьевич, председатель Общественной палаты Свердловской области – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

председатель Общественной палаты Свердловской области – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Мансуров Юрий Владимирович, заведующий отделением хирургии № 2, врач-хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 – орден Пирогова (посмертно)

заведующий отделением хирургии № 2, врач-хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 – орден Пирогова (посмертно) Махиянов Дамир Сахиянович, машинист железнодорожного цеха железнодорожного управления акционерного общества «Уралэлектромедь» – «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

машинист железнодорожного цеха железнодорожного управления акционерного общества «Уралэлектромедь» – «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Михалёв Валерий Павлович, главный конструктор публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Екатеринбург» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

главный конструктор публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Екатеринбург» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Молчанов Михаил Владимирович, начальник станции РТПС Баранчинский филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» – «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

начальник станции РТПС Баранчинский филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» – «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Нигматуллин Асгат Михайлович, начальник производственно-технического комплекса «Механосборочный» акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

начальник производственно-технического комплекса «Механосборочный» акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Новосёлов Дмитрий Викторович, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской «Красноуфимская районная больница» – «Почётный гражданин Свердловской области», знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (посмертно).

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской «Красноуфимская районная больница» – «Почётный гражданин Свердловской области», знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (посмертно). Сабитов Александр Халиюлович, токарь шестого разряда производственно-технического комплекса «Средств технологического нестандартизированного оборудования» акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» – «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

токарь шестого разряда производственно-технического комплекса «Средств технологического нестандартизированного оборудования» акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» – «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Старков Василий Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.

министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – Благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Устюжанин Владимир Сергеевич, газовщик коксовых печей акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

газовщик коксовых печей акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шабарова Анна Алексеевна, вице-президент по кадровой политике социальной ответственности акционерного общества «Русская медная компания» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

вице-президент по кадровой политике социальной ответственности акционерного общества «Русская медная компания» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Ямпольский Марк Ефимович, советник директора общества с ограниченной ответственностью «Пумори-энергия» – знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов