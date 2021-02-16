Министерство промышленности и науки Свердловской области выразило соболезнования по поводу смерти Анатолия Сысоева

Светлая память об Анатолии Васильевиче Сысоеве навсегда останется в наших сердцах. Фото: министерство промышленности и науки Свердловской области.

16 февраля 2021 года на 87-м году жизни скоропостижно скончался Почётный гражданин Свердловской области, Заслуженный металлург России, Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор технических наук, профессор Сысоев Анатолий Васильевич.

Ушёл из жизни выдающийся руководитель и общественный деятель, настоящий патриот и гражданин, отдававший все силы самоотверженному труду на благо своей страны и Свердловской области.

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в городе Златоусте в рабочей семье. После окончания Каменск-Уральского алюминиевого техникума поступил работать на Новокузнецкий алюминиевый завод. В алюминиевой отрасли он прошёл большой путь — от простого рабочего до руководителя одного из крупнейших предприятий страны.

Репутацию успешного руководителя и крупного специалиста-металлурга А.В. Сысоев заслужил в годы работы на руководящих должностях на Красноярском алюминиевом заводе (1968–1982), где организовал пуск новых производственных мощностей.

Впоследствии в должности главного инженера Таджикского алюминиевого завода (1982–1987) обеспечил вывод предприятия на проектный режим работы.

В 1987–2005 гг. Анатолий Сысоев являлся генеральным директором Богословского алюминиевого завода (г. Краснотурьинск). Под его руководством была внедрена эффективная программа развития, позволившая предприятию занять лидирующие позиции в алюминиевой промышленности, внедрена передовая система социальной защиты работников. В сложные девяностые годы Анатолий Васильевич на базе завода создавал новые производства и предприятия, поддерживая городскую экономику, обеспечивая людей работой и средствами для жизни. Очень много Анатолий Сысоев сделал для развития города Краснотурьинска: благоустройства улиц, строительства социальных и культурных объектов, храмов.

Анатолий Сысоев всегда являлся активным участником общественно-политической жизни на уровне России и Свердловской области.

Во главе Ассоциации металлургов России (1997–2008 гг.) он способствовал налаживанию продуктивного диалога с Правительством России и профсоюзами, преодолению кризисных явлений в металлургической отрасли.

Как депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (2004–2011 гг.) он инициировал принятие многих законодательных решений, стимулировавших развитие нашего региона, конкретных отраслей и муниципальных образований.

В последние годы Анатолий Васильевич много и продуктивно работал, занимаясь решением социально-экономических проблем в качестве председателя Комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями и Общественного совета при Министерстве промышленности и науки Свердловской области, президента Уральского строительного кластера, координатора Отраслевой тарифной комиссии по горно-металлургическому комплексу Свердловской области.

За свои большие заслуги Анатолий Васильевич был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, наград Русской Православной церкви. Дважды становился лауреатом Государственной премии СССР и Российской Федерации.

Огромный интеллект и знания, неиссякаемая энергия, глубочайшая ответственность за своё дело и людей всегда отличали Анатолия Васильевича. Он активно и плодотворно трудился, жил и боролся до самого конца своих дней.

Светлая память об Анатолии Васильевиче Сысоеве навсегда останется в наших сердцах.

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