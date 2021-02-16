Власти анонсировали смягчение ограничений для пожилых свердловчан

Речь идёт в первую очередь о тех, кто уже прошёл вакцинацию, а также о переболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области обсуждают возможность смягчения коронавирусных ограничений для граждан старше 65 лет. Речь идёт в первую очередь о тех, кто уже прошёл вакцинацию, а также о переболевших COVID-19.

Об этом сегодня по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы сейчас впервые за все время рассматриваем вопрос о смягчении ограничений для лиц старше 65 лет. Они будут связанны с теми, кто уже привился. Сегодня 35% из всех привитых - старше 60 лет. Во вторых послабление предусмотрено для тех, кто уже переболел и имеет антитела», - сообщил Павел Креков.

По словам заместителя губернатора, на данный момент власти региона обсуждают с экспертами возможные подходы и наиболее удобное время для снятия ограничений для данной категории граждан.

Что касается ограничений для остальных свердловчан, то они будут отменяться в зависимости от общего снижения заболеваемости.

«Мы действительно рассчитываем, что к июню-июлю нам удастся основную часть ограничений снять, в том числе, возможно, масочный режим. Это зависит от нас - от того как мы будем вакцинироваться и соблюдать пока ещё существующие ограничения», - сообщил Павел Креков.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области граждане от 18 до 29 лет и старше 65 лет стали реже болеть коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей, доля инфицированных из этих возрастных категорий сократилась на 1,5% и 0,8%.

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