В Свердловской области возобновились подготовительные работы по расчистке Черноисточинского водохранилища

Бульдозер уже приступил к расчистке от снега пространства, которое необходимо для передвижения тяжелой техники «Тагилдорстроя». Фото:

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» возобновляет ведение подготовительных работ для расчистки ложа Черноисточинского водохранилища от донных отложений. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология».

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Тюменцева, по графику в 2021 году запланировано начало основных работ – очистка донного участка в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. Эти работы необходимо завершить в 2022 году.

Бульдозер уже приступил к расчистке от снега пространства, которое необходимо для передвижения тяжелой техники «Тагилдорстроя». Кроме того, в ближайшее время возобновятся работы по отсыпке подъездной дороги для укладки пульпопровода, а также будет начато возведению стройгородка и подготовка площадки под складирование донных отложений.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по очистке источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила от донных отложений пройдут в три этапа. 85 гектаров дна будут очищены от 500 тысяч кубометров донных отложений. Общий срок реализации мероприятия составляет четыре года. Стоимость работ составит 441 млн 196 тыс рублей.

Выполнение работ подрядчиком в рамках заключенного государственного контракта контролирует министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.