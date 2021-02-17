17 глав ушли раньше срока, очередь на вакцинацию, новые правила ТО и афиша фестиваля «Браво»: самое интересное в номере «Облгазеты» за 17 февраля

Добрые утро, наши читатели! Предлагаем вашему вниманию обзор свежего номера «Областной газеты».

Пятая часть свердловских мэров покинула свои должности раньше срока. За последние два года в Свердловской области досрочно ушли со своих постов 17 глав муниципальных образований. Столь масштабные кадровые потери настораживают. Особенно учитывая то, что поводом всё чаще становятся скандалы и судебные разбирательства. Так почему же участились отставки мэров в нашем регионе?

В Свердловскую область поступило ещё 30 тысяч доз «Спутника V». Прививочная кампания от COVID-19 на Среднем Урале идёт полным ходом, но люди по-прежнему сталкиваются с проблемами с записью на вакцинацию. Яркий пример: чета пенсионеров из Екатеринбурга пожаловалась «Облгазете», что три недели ожидали приглашения на вакцинацию от коронавируса после записи по номеру 122. Но попасть на прививку смогли только после того, как… встали во вторую очередь.

17 февраля 60-летний юбилей отмечает губернатор Магаданской области, экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов. В день своего рождения Сергей Носов раскрыл для «Облгазеты» несколько жизненных правил.

С 1 марта вступают в силу новые правила прохождения техосмотра (ТО). По сути, это очередная попытка прекратить мошенничество в этом деле. Какие же сюрпризы ожидают автовладельцев?

Организаторы областного театрального фестиваля «Браво!» объявили конкурсную афишу. Экспертный совет оценивал спектакли, которые были созданы за прошедший сезон, всего в список номинантов было отобрано 17 работ из 15 театров региона.

Личный чемпионат мира по ледовому спидвею в этом году должен был стать звёздным для гонщика из Каменска-Уральского Дмитрия Хомицевича. По итогам двадцати заездов он лидировал и в первый день соревнований стал лучшим. Но падение в финале второго дня отбросило Хомицевича на третье место. Впрочем, гонщик и не думает останавливаться.