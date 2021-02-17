Почта России опубликовала график работы в праздники

График работы почтовых отделений по всей стране, в том числе в Свердловской области, будет изменён. Это связано с предстоящим праздником – Днём защитника Отечества.
По данным пресс-службы Макрорегион «Урал» АО «Почта России», 20 февраля почтовые офисы на Среднем Урале и в других российских регионах будут работать по графику понедельника. Закрытие запланировано на час раньше. 22 февраля – по расписанию субботы. В эти дни главпочтамт (пр. Ленина, 39) в Екатеринбурге будет работать до 21:00 и 20:00 соответственно.
Также известно, что 21 и 24 февраля все отделения будут работать в обычном режиме. Сам праздничный день – 23 февраля – станет выходным. Обмен, доставка почтовых отправлений и периодических печатных изданий, а также выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
Уточнить график работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.
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