Сотрудники МЧС начали проверять подъезды к высотным домам в Екатеринбурге

Оперативно выехать пожарной машине помешал заклинивший шлагбаум. Фото: Галина Соловьёва

Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области начали проводить рейды подъездных путей для пожарно-спасательной техники во дворах многоквартирных домов. Первая проверка прошла в микрорайоне Заречный Екатеринбурга.

Во двор дома по адресу Опалихинская, 20а пожарная машина смогла заехать, а вот оперативно выехать помешал заклинивший шлагбаум - он не смог подняться полностью и придавил пожарную лестницу.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ. Согласно им, система противопожарной защиты объекта должны обеспечивать автоматическую разблокировку открытия шлагбаума и ворот для пропуска подразделения пожарной охраны. Также допускаются открытия вручную, но при условии круглосуточного дежурства или дистанционнгого открытия.

За нарушение требований пожарной безопасности для юридических лиц грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей.

С начала года в Екатеринбурге произошло уже несколько резонансных пожаров в высотных домах. В февраля горело 23-этажное офисное здание на Белинского, а в январе в результате пожара в девятиэтажке погибли восемь человек.