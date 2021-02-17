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17 февраля 2021, 14:42

С 1 июня к временным пунктам размещения начнут предъявлять общие требования

Палаточный лагерь

К временным пунктам размещения начнут применять общие санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности. Фото: Владимир Мартьянов

Их разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России и утвердил Росстандарт. ГОСТ будет применяться к палаточным городкам, полевым лагерям и пунктам в модульных зданиях.

Национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения населения при ЧС не будет распространяться на пункты в общественных зданиях (школах, общежитиях, гостиницах).

Стандартом закреплены сроки развёртывания пунктов размещения. На организацию пристанища для 250 человек и менее, должно отводиться не более суток, для 250-1000 пострадавших - не больше двух дней, для  граждан свыше 1000 - до трёх суток. К пунктам начнут применять санитарно-гигиенические нормы: один умывальник должен быть рассчитан на 10-20 разместившихся, душевые и прачечные должны быть доступны ежедневно.

Кроме того, во временных пунктах содержания населения должен быть необходимый запас продуктов, воды, одежды и предметов первой необходимости.

Что касается пожарной безопасности, то палаточные лагеря и пункты в модульных зданиях будут оборудованы системами оповещения, пожарной и охранной сигнализацией по периметру ограждения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Напомним, что безопасностью палаточных лагерей, в том числе туристических и детских, в МЧС озаботились 1,5 года назад после трагического пожара в Хабаровском крае.

Областная газета Свердловской области

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