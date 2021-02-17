Мастера на все крюки

"Красная бурда" представляет: отзывы клиентов об автосервисах.

Был затёртый передний бампер и замятый задний. Всего за неделю мне растёрли передний, а задний размяли. Супермастера, рекомендую!

Всё вежливо, по-доброму. Администратор и мастер квалифицированно ответили на все вопросы, когда я разгадывал кроссворд.

Никогда не пользуйтесь этим сервисом! Приехала туда по направлению из страховой (никогда не страхуйтесь в «Росвашстрахе»!), прошла осмотр (не проходите у них осмотр!) и оставила машину (не оставляйте у них машину!). За машиной возвращаться не стала – так мне у них не понравилось!

Заезжал на этот сервис недавно. Подкупила цена – 2 000 руб. Заехал, оставил бабки, уехал! Класс!

Вежлый и адеквательный персонаж, посмотр машины, озвучка проблемы и стоимость ценника по высшему заряду. По качеству работы буду обращаться ещё и вас рекомендую.

Я как женщина переживала, что начнут разводить на деньги. Но всё нормально. Отдала 50 тысяч за перебортовку. Сверх этого ничего не взяли. Вежливые. Кофе в автомате жидкий, но горячий и вкусный. Рекомендую.

Сдавал машину на неделю, а прошло уже вопиющие десять дней! Я звоню, пожимают по телефону плечами и говорят: «Машинка в работе». Я поехал посмотреть – и правда, машинка в работе: они на ней таксуют! Но, надо признать, бегает хорошо. Я на самокате не догнал.

Во время замены стойки прожгли сигаретой сиденье в салоне! Я заметил и заявил претензию. Механик полез в салон смотреть и прожёг сиденье ещё раз! А ведь у них кругом пепельницы! Куда смотрит Комитет по делам потребителей?!

Пока пила кофе с булочкой, заменили мне масло и сделали дефектовку по всем резинкам! Вот это кофейня!

Оказалось, у моей машины довольно редкие болячки: провисли шнуровые опоры, стучат зубчатые клапана (на них стёрлась эмаль), электролит в бачке прокис, двигатель кроит, заржавела колодка передач, пихометр не фурычит, а лифт руля составляет аж 360 градусов.

Сервис «Хотроуд». Сделали всё быстро, да видать, не очень качественно! Через три дня снова к ним поехал, благо гарантия десять дней. Приезжаю, а там «Булочная»! Причём рожи те же самые работают, а автомастерской даже и не пахнет!

Отличная клиентская комната с кофе и телевизором. Только работают ребята очень быстро, я едва успела заставку «Дом-2» посмотреть и рекламу, а они уже всё сделали! Чем там у них кончилось, не знаю теперь.

В этом сервисе царит недержание за клиента. Им лишь бы машину починить. Заказ с моей инстанцией не согласовали, поставили перед фарсом – плати или выкручивайся как хочешь. Деньги взяли, а трава не расти. Давали гарантию год, а он пролетел незаметно! В общем, уже второй год как настроение испорчено, и хоть бы хны.

Пока ждала свою «Уауди» на автосервисе, принесли капучино на кокосовом молоке с корицей! Как можно не знать, что с корицей сочетается только банановое молоко! Ужасный непрофессионализм автомехаников!

Когда у меня в магнитоле закончилась вся музыка, я поехала в сервис и потребовала заменить магнитолу по гарантии. Мастера менять магнитолу отказались, но залили в неё музыки по самое горлышко и сказали, что хватит на 600 километров пробега, а потом надо ехать к ним на заправку. И это всего за полторы тысячи рублей!

Мастер Гурген просто гуру ГРМ!

Приехал в сервис, название которого я теперь не хочу писать, с проблемой, о которой не желаю говорить. И что вы думаете? Они мне сделали чёрт знает что за хрен пойми сколько! Я такие манипуляции с машиной даже называть не хочу, а подобные цифры вообще стесняюсь произносить! В общем, поосторожнее там, ребята, не ломайтесь!

После ремонта на панели постоянно горит «Ошибка выбора сервиса»…

Мой «Кадиллак» озадачил «мастеров» так, что они два часа ходили вокруг и цокали языками. Нацокали на пятьдесят тысяч! Зачем-то открыли крышку капота и таращились туда все втроём, хотя я сразу сказал, что у меня стоп-сигнал не горит! Больше я на этот сервис даже на докатке не поеду!

Зачем-то подняли на подъёмник машину, в которой я забыла сумочку с телефоном, потом через полчаса всё-таки опустили. Я села в машину забрать телефон из сумочки, а они опять машину подняли. Я еле дозвонилась менеджеру (у них всё время занято) чтобы машину опустили…Кроме этих накладок, всё остальное норм. Все мастера на позитиве, постоянно ржут.

Гружу пятюню за малярку кузовни! Коцки вноль! Кароч, челы, респект.

Опубликовано в №029 от 18.02.2021