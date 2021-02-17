В Нижнем Тагиле перешли на прямые договоры на отлов бездомных собак

Окажется ли опыт тагильских властей удачным – покажет время. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле со второй попытки нашли подрядчика, который будет отлавливать и содержать безнадзорных животных. С 9 февраля четвероногими занялась красноуральская компания «Арсенал». Служба заказчика городского хозяйства заключила с ней прямой договор на оказание услуг до конца марта.

В последние годы бездомных собак отлавливала «Специализированная служба» из Артёмовского, к работе которой были претензии и у жителей, и у местных властей. В декабре срок контракта истёк и мэрия объявила новый аукцион. На работу с одной особью было предусмотрено 3 494 рубля: за эту сумму подрядчик должен был стерилизовать, привить, чипировать животное и вернуть на прежнее место обитания. Однако на аукцион никто не заявился, а один из потенциальных подрядчиков обратился к заказчику с требованием пересмотреть расценки, поскольку они «не опираются на реальный рынок», и за такую сумму собак нельзя содержать в хороших условиях.

Администрация не стала пересматривать техзадание, а поступила иначе – провела анализ рынка, самостоятельно нашла подходящего исполнителя и заключила с ним прямой договор на два месяца. За это время подрядчик должен будет отловить собак на сумму 590 тысяч рублей.

Сколько животных отловит за это время подрядчик, пока не ясно.

– В администрации каждого района сейчас аккумулируется информация по животным без владельцев, она передаётся в управление городским хозяйством, где её анализируют, а затем предоставляют подрядчику для проведения работ по отлову и передержке,- пояснил исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, еженедельно итоги работы нового подрядчика будут рассматривать на совещаниях у заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству. Окажется ли опыт тагильских властей удачным – покажет время.

Кстати: Согласно нормативам, утверждённым департаментом ветеринарии региона, на одну только стерилизацию уходит две трети этой суммы – 2 243 рубля (до 15 января 2021 года она составляла 1 647 рублей). Отлов животного стоит 372 рубля. Транспортировка в питомник и возврат обратно – по 447 рублей. Лечение, вакцинация и маркирование – 480 рублей. Прочие расходы на содержание животного в сутки – 101 рубль для собак и 80 рублей для кошек.