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17 февраля 2021, 18:35

Свердловскую область до конца недели накроет смог

смог

На Среднем Урале объявляются НМУ первой степени опасности. Фото: Галина Соловьёва.

Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно продлится до конца недели.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, с 20:00 17 февраля на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 21 февраля.

На этот период времени объявляются НМУ первой степени опасности.

Ранее "Облгазета" сообщала о похолодании. В ближайшие три ночи на крайнем севере региона столбик термометра может опускаться до -36...-41°C. Прогноз погоды на ближайшие дни смотрите тут.

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