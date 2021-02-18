Жемчужина Китая на Урале, первые сто дней Владимира Якушева и бесплатные лекарства от коронавируса: самое интересное в номере «Облгазеты» за 18 февраля

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером «Областной газеты».

Самый главный праздник в КНР – китайский Новый год – принято отмечать в Поднебесной почти полмесяца: в 2021-м он длится с 12 по 26 февраля. Обычно, как и европейский Новый год, его встречают в семейном кругу и желают друг другу богатства, одним из символов которого в Китае считается жемчужина в лапах дракона. Миллионы китайцев возвращаются в это время домой, чтобы провести каникулы вместе с родными. Но из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции власти страны рекомендовали своим гражданам оставаться по месту текущего пребывания. То же самое касалось и граждан КНР за пределами страны. Поэтому многие из них отметили китайский Новый год в Екатеринбурге.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев отработал первые сто дней. Этого срока вполне достаточно, чтобы в общих чертах представить публике эскиз плана работы нового руководителя. Что изменилось?

В 2021 году объёмы финансирования газификации в Свердловской области составят порядка 1,2 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Затраты на развитие газовой отрасли останутся на уровне прошлого года.

Читательница «Облгазеты» пожаловалась на отсутствие бесплатных лекарств, которые положены больным коронавирусом, проходящим лечение на дому. Оказалось, что лекарства для больных c COVID-19 действительно зачастую не доходят до глубинки.