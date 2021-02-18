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Общество
18 февраля 2021, 10:21

Екатеринбуржец погасил долги, чтобы вернуть внедорожник

арест Toyota Land Cruiser

Екатеринбуржец погасил задолженность, чтобы вернуть автомобиль. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Житель Екатеринбурга чуть не лишился автомобиля Toyota Land Cruiser. Мужчина задолжал по налогам 310 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании налоговой задолженности поступил в Чкаловское районное отделение судебных приставов. Екатеринбуржец был предупреждён о том, что в случае непогашения долгов, к нему могут быть применены принудительные и ограничительные меры.

Однако платить по налогам мужчина не собирался. В связи с этим судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об аресте счетов в банках. Должнику также запретили выезжать за пределы страны. Кроме того, был арестован Toyota Land Cruiser, которым владел екатеринбуржец.

Мужчина решил не испытывать судьбу дальше и в кратчайшие сроки погасил задолженность. Все применённые ранее меры были отменены. Автомобиль возвращён взыскателю, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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