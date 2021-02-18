В Екатеринбурге отгремит салют в честь Дня защитника Отечества

Артиллеристы ЦВО выполнят торжественные залпы из раритетных противотанковых пушек ЗИС-3. Фото: Павел Ворожцов.

В честь 23 февраля в уральской столице отгремит праздничный салют. Первая тренировка запланирована на пятницу, 19 февраля.

Она пройдёт на полигоне «Свердловский». По данным пресс-службы Центрального военного округа, артиллеристы ЦВО выполнят торжественные залпы из раритетных противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году.

В ходе репетиции военнослужащие отработают слаженность действий расчётов и синхронность выстрелов. Понаблюдать за первой тренировкой смогут только представители СМИ.

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её «Зося» – за послушность и надёжность. А вот солдаты вермахта – «трещоткой» – за высокую скорострельность и характерный звук.

Напомним, 23 февраля 2020 года салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в ЦПКиО им. Маяковского. Пушки образца 1942 года выпустили в небо над Екатеринбургом 30 залпов.