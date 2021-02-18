Несмотря на запрет суда в Екатеринбурге продолжили снос здания ПРОМЭКТа

Прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства в связи с продолжением работ по сносу ПРОМЭКТа. Фото: павел Ворожцов.

В Екатеринбурге продолжается снос здания бывшего техникума (ПРОМЭКТа) на улице Декабристов, 20. При этом ранее суд запретил продолжать выполнение демонтажных работ на объекте.

Запрет действовал до вынесения судебного решения по существу. Рассмотрение данного вопроса было запланировано на 19 февраля, сообщили "Областной газете" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, информация о продолжении работ по сносу здания была проверена. В рамках исполнительного производства по указанному адресу выезжал судебный пристав-исполнитель.

Установлено, что демонтажом здания сейчас занимается ООО "Средний Урал". С ними ООО "Специализированный застройщик "Дом" заключило договор подряда 15 февраля. При этом договор подряда с предыдущей компанией, которая занималась сносом, – ООО "ГУП Инвестстрой" – уже расторгнут.

Сейчас в связи с продолжением работ по сносу объекта прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга проводится проверка исполнения федерального законодательства. Позже будет дана правовая оценка действиям указанных юрлиц.

Напомним, ситуация со сносом здания, в котором раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум, а в последние годы размещались офисы, начала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях в конце 2020 года. Собственник – корпорация "Маяк" – заверял, что здание опасно для дальнейшей эксплуатации, а общественники за несколько дней до сноса подняли тревогу. "Облгазета" показывала, как идёт демонтаж.

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