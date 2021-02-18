Стало известно ещё об 11 случаях смерти от COVID-19 на Среднем Урале

С начала года жертвами вируса стали 759 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зафиксировали смерти ещё 11 человек с подтверждённым коронавирусом. COVID-19 стал причиной смерти уже 2 268 уральцев.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 14 скончавшихся. С начала года жертвами вируса стали 759 свердловчан.

В России за последние 24 часа насчитали 480 новых жертв заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни почти 82 тысяч россиян.

На Среднем Урале за последние сутки выявлено 218 случаев коронавируса. 315 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.