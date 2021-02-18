Как Уполномоченный по правам человека в Свердловской области оценила события 2020 года?

Татьяна Мерзлякова всегда старается помочь не только одному обратившемуся к ней человеку, но и изменить ситуацию в целом. Фото: Алексей Кунилов

235 страниц содержит ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, который обмудсмен представила губернатору региона Евгению Куйвашеву и Законодательному собранию Свердловской области. «Облгазета» выбрала для публикации самые острые проблемы, поднятые в документе.

Трудный выбор

Прошедший 2020-й год Татьяна Мерзлякова назвала «годом, поражённым вирусной инфекцией». По её словам, он принёс много бед и горя, заставил пройти через сложные испытания. «Страна встала перед выбором: спасение человеческих жизней или спасение экономики, – отмечает омбудсмен. – Президент России выбрал человека».

Огромные средства бросили на перепрофилирование лечебных учреждений, развёртывание госпиталей, оснащение их оборудованием, медикаментами, на доплаты медикам. Больших денег стоили различные социальные программы по поддержанию семей с детьми, предпринимателей, предприятий. Бюджет понёс большие потери, экономический спад предстоит преодолевать долго. Но человеческие потери, по сравнению с другими цивилизованными странами, в России были невелики. Ставка на жизнь человека, по мнению Татьяны Мерзляковой, оправдалась.

Сами себе недруги

Впрочем, Татьяна Мерзлякова отмечает, что пандемия выявила все наши прошлые ошибки, в первую очередь – бездумной оптимизации здравоохранения. И свалить просчёты на неких недругов не получится. «Сами сокращали многое, в том числе койко-места, врачей, медсестёр и санитарок в инфекционных отделениях, – пишет омбудсмен в своем докладе. – Специалистов не слушали».

Мало того, даже пандемия не заставила чиновников от здравоохранения одуматься. В докладе уполномоченного приводится обращение жителей посёлка Ларьковка и села Андриановичи Серовского района, в которых проживают 1 500 человек. Ряд фельдшеров, работающих в посёлках, в декабре 2020 года получили уведомления о сокращении. Жители в недоумении, как теперь получать медицинскую помощь, если до Серова ехать 55 километров, а регулярного транспортного сообщения между населёнными пунктами нет.

«Не только человеку, но и всей системе здравоохранения нужна реабилитация после коронавируса», – подчёркивает омбудсмен.

Обострилась в пандемию и лекарственная проблема. Причём если в первую волну коронавируса нехватка специфических препаратов была объяснима, то во вторую — непростительна. Как отмечает омбудсмен, перебои в обеспечении лекарственными препаратами участились в октябре-ноябре 2020 года. А судя по обращениям читателей в «Облгазету», эти перебои случаются и в 2021 году как в глубинке, так и в крупных городах области.

Есть у лекарственной проблемы ещё один аспект. В регионе немало населённых пунктов, где отсутствует аптека, а расстояние до ближайшей – 40 и более километров. Либо аптека есть, но у неё нет права выдавать препараты по льготным рецептам. Народ с горечью отмечает, что стоимость поездки за бесплатным препаратом зачастую превышает его цену и льгота утрачивает всякий смысл.

«Очевидно, что для обеспечения доступа к льготным лекарствам жителям территорий, на которых нет аптечного пункта, нужна централизованная система выездного обеспечения льготными препаратами», – делает вывод Татьяна Мерзлякова.

Против течения

В докладе уполномоченного рефреном звучит горькая тема: вместо солидарности и взаимопомощи, которые всегда в трудные годы объединяли наш народ, многие в пандемию руководствовались принципом «каждый сам за себя». С начала карантина, отмечает Татьяна Мерзлякова, пошёл вал жалоб на работодателей, которые принуждали работников писать заявления на отпуск без сохранения содержания или на увольнение «по собственному желанию», на урезание или задержки заработной платы.

«Вызывает сожаление, что зачастую в качестве основного варианта экономии предприниматели рассматривают экономию на людях, – подчёркивается в докладе. – Пандемия увеличила число безработных в Свердловской области в шесть раз (их было примерно 20 тысяч, а теперь почти 120 тысяч). Страшные цифры!».

Обращения к Уполномоченному по правам человека были самые разные: предоставление кредитных каникул; льготы самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям; способы оформления социальных выплат в удалённом режиме; невыплаты заработной платы и порядок оплаты в нерабочие дни. Все эти вопросы оперативно решались наверху, но зачастую буксовали на местах.

Чтобы добиться компенсационных выплат водителям скорой медицинской помощи в Екатеринбурге, которых перевели на аутсорсинг и тем самым как бы вывели за пределы системы здравоохранения, властям Свердловской области пришлось принимать отдельный акт. Однако и после этого выплаты происходят с задержкой.

Продолжают, как следует из доклада, поступать жалобы медработников и на отказ в страховых выплатах, которые причитаются им по Указу Президента России в связи с тем, что они заразились коронавирусом во время работы с больными. Решать эту проблему предстоит и в 2021 году.

Фейк опасней вируса

Доклад Уполномоченного по правам человека в нашем регионе ценен тем, что в нём не просто приводятся положительные или негативные факты. В нём дается нравственная оценка реакции ведомств, отдельных чиновников и граждан, социальных групп на важные события. В частности, омбудсмен обращает внимание на опасную конкуренцию среди некоторых блогеров – «кто чернее измажет грязью ситуацию».

Региональные власти делали всё возможное, чтобы помочь уральцам вернуться домой из самых удалённых уголков планеты, где они застряли из-за локдауна. Людей везли из Таиланда, Гоа, Индии, Вьетнама, Фиджи, Занзибара, Сейшел, Маврикия, Китая, Италии, США, Таджикистана. «Для меня было открытием, как много уральцев живёт в Америке, – пишет омбудсмен. – Но ещё большим открытием стало то, что в эпидемию там спастись в несколько раз сложнее, чем у нас. Слава Богу – все вернулись, кто хотел».

И обидно, признаётся Татьяна Мерзлякова, было читать в соцсетях откровения некоторых вернувшихся земляков о «жутких» условиях в обсервации: мол, не стыдно стране так их селить. «Как? – пишет омбудсмен. – Бесплатно для граждан. За четыре тысячи рублей в день для бюджета. Быстро перестроились, научились кормить вегетарианцев, детей. Но общество по-прежнему переживало из-за неудобств вернувшихся домой земляков».

«Фейковая информация в период пандемии порой была опаснее вируса, – подчёркивается в докладе. – А потому сообщество в интересах информационной безопасности может потребовать и введения цензуры. И это будет опасностью для обычных пользователей сетей. Но к этому ведут безответственные блогеры, распространяющие фейковые сообщения».

Образование и пандемия

Затронут в докладе и вопрос, который дискутировался задолго до пандемии – дистанционное обучение. Из-за коронавируса оно стало необходимым и на практике обнажило сопутствующие проблемы и огромные минусы самой идеи. Недостаточное техническое оснащение школ и учащихся, отсутствие или слабая подготовка педагогов к работе в новых условиях. В сельской местности, как отмечает омбудсмен, школьникам иногда приходилось ловить мобильный Интернет за пределами своих населённых пунктов.

«Именно сейчас, когда вдруг вышли на поверхность все проблемы, связанные с применением этой формы обучения, становится совершенно ясно, что она может выполнять лишь вспомогательную функцию, – делает вывод Татьяна Мерзлякова. – Полная замена традиционного образования на дистанционное может повлечь за собой серьёзные процессы, неизбежно разрушающие российское образование».

Настало время синергии

По мнению омбудсмена, 2020 год ярко высветил роль гражданского общества в жизни страны. И на завершающей встрече членов рабочей группы по внесению поправок в Конституцию с Президентом России Владимиром Путиным уральский омбудсмен, посоветовавшись с сидевшими рядом актёром Владимиром Машковым и пианистом Денисом Мацуевым, предложила внести поправку о гражданском обществе. Владимир Путин с ней согласился.

«Гражданское общество – это важнейшая составляющая жизни любого государства, – считает омбудсмен. – У нас развиты общественные институты, активная часть граждан занимается благотворительной, правозащитной деятельностью, другими видами бескорыстного общественного служения. Парадигма противостояния государства и гражданского общества, популярная некоторое время назад, уже неактуальна не только в России, но и во всём мире. Настало время синергии, сотрудничества».

Татьяна Георгиевна отмечает, что в 2020 году мы пережили периоды бессилия и ярости, любви и горечи, отчаяния и смирения, видели, как люди проявляли немыслимые ранее чудеса душевной щедрости. И выражает надежду, что моральные уроки пандемии сделали нас чище и сильнее. «Всё это поможет нам идти дальше, – пишет она. – Для этого мы должны быть вместе, слышать друг друга и помогать друг другу».

ЦИФРЫ 21 967 человек обратились в 2020 году к Уполномоченному по правам человека и её помощникам. Это на 9 042 человека меньше, чем в 2019 году.

обратились в 2020 году к Уполномоченному по правам человека и её помощникам. Это на 9 042 человека меньше, чем в 2019 году. 1 948 человек были проконсультированы лично уполномоченным, 1 243 – в 2019 году.

были проконсультированы лично уполномоченным, 1 243 – в 2019 году. 1 025 человек получили консультацию по телефону, 575 – в 2019 году.

получили консультацию по телефону, 575 – в 2019 году. 3 521 человек встретился с уполномоченным во время посещения производственных объектов, школ, больниц, исправительных учреждений, войсковых частей, общественных объединений.

встретился с уполномоченным во время посещения производственных объектов, школ, больниц, исправительных учреждений, войсковых частей, общественных объединений. 1 429 человек общались с уполномоченным на совещаниях, проведённых в режиме видео-конференц-связи.

общались с уполномоченным на совещаниях, проведённых в режиме видео-конференц-связи. 4 495 письменных обращений поступило на рассмотрение Уполномоченного по правам человека (4 482 – в 2019 году). ​​32,93 процента поступивших обращений решены положительно. Тематика жалоб: 48,7 процента – нарушения социальных прав граждан.

– нарушения социальных прав граждан. 20 процентов – нарушения жилищного законодательства.

– нарушения жилищного законодательства. 4,9 процента – нарушение трудовых прав.

нарушение трудовых прав. 4,5 процента – нарушения права на охрану здоровья и медицинскую помощь.